V trčenju z avtomobilom hudo poškodovan motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Fagagni na Videmskem, kjer sta trčila avtomobil in motor, pri čemer je 40-letni motorist padel in obležal na cestišču. Mimoidoči so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so na kraj poslali reševalno vozilo iz kraja San Daniele, reševalni helikopter in gasilce. Zdravstveno osebje je ob pomoči gasilcev oskrbelo poškodovanega motorista, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem zdravstvenem stanju. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.