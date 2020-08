V trčenju z malim dostavnim vozilom ape umrl motorist

Pri Majanu se je na deželni cesti št. 463, ki pelje v Osoppo, malo po 9.30 pripetila smrtna nesreča. Iz še nepojsanjenih vzrokov sta trčila trikolesno dostavno vozilo ape in 49-letni motorist iz kraja Motta di Livenza, pri čemer je slednji utrpel hude poškodbe in umrl. Lokalni policisti domnevajo, da je bilo v nesreči udeleženo še tretje vozilo, morda tovornjak s priklopnikom, ki naj bi ponesrečenega motorista, ko je po trku obležal na cestišču, povozilo. Zato pozivajo morebitne očividce, naj jim nudijo informacije.

Na kraj je poleg karabinjerjev, gasilcev in dveh reševalnih vozil priletel iz Campoformida tudi reševalni helikopter, za nesrečnega motorista pa, žal, ni bilo pomoči. Deželna cesta št. 463 je bila zaradi preiskovanja vzrokov nesreče do poznih dopoldanskih ur zaprta za promet, vpleteni vozili pa so zasegli. Potnika dostavnega vozila ape, dve starejši osebi, sta bila nepoškodovana.