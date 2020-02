V treh dneh bo toliko dežja kot v zadnjih dveh mesecih

Ob današnji prehodni okrepitvi anticiklona prevladuje idilična vremenska slika. Pihajo šibki severni vetrovi, odstotek vlage se je povsod občutno zmanjšal. Zrak je čist in vidljivost je odlična. Najvišje dnevne temperature so marsikje presegle 14 stopinj Celzija.

Jutri se bo postopno že začela večdnevna vremenska sprememba, ki se bo udejanjila med nedeljo in torkom. Na vreme pri nas bo od nedelje vplivala globoka in obsežna višinska dolina s severnoatlantskim zrakom, znotraj katere se bo zvrstilo nekaj ciklonskih območij.

Jutri bo že več oblačnosti, toda bo še suho vreme. Od nedelje do vključno torka pa se bodo pogosto pojavljale padavine. Nekaj manj jih bo v ponedeljek, ko bodo bolj občasne, medtem ko bodo pogostejše in močnejše v nedeljo in v torek. V gorah bo v glavnem snežilo. Do vključno torka bo marsikje padlo približno toliko dežja kot v celotnem letošnjem januarju in februarju, ki sta sicer bila dokaj suha. Na Goriškem je deželna meteorološka opazovalnica v tekočem letu do danes namerila okrog 46 litrov dežja na kvadratni meter, v Zgoniku 52 litrov in v Trstu 32 litrov dežja na kvadratni meter. Pihali bodo južni vetrovi in bo za ta čas razmeroma toplo. V torek bo zapihala burja.