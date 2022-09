V Trstu danes najhladneje od začetka junija

Meteorološka jesen se danes po pričakovanjih začenja z ne ravno več poletnim vremenom. Ob prehodu vremenske fronte so se sinoči in ponoči ponekod pojavljale padavine, največ dežja je padlo ponekod na Tržaškem, severneje po deželi so bile količine skromne, ponekod skoraj nične. Primat padavin je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ponoči namerila pri Briščikih, kjer je padlo 16,8 litra dežja.

Ozračje se je po pričakovanjih ohladilo, občutek osvežitve pa povečuje tudi burja. Ponekod, kot denimo v Trstu, je bila današnja noč najhladnejša po 9. juniju, od tedaj se živo srebro ni več spustilo tako nizko, čeprav občasno le za las. Na pomolu Bandiera so danes namerili 19,8 stopinje Celzija. Na Kraški planoti je temperatura padla do okrog 15 stopinj Celzija, na Goriškem pa povečini pod 18 stopinj Celzija.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije Arpa je v Trstu do 10. ure namerila najmočnejši sunek burje 76 km/h, še nekoliko močnejša pa je bila v Boljuncu, kjer smo namerili najmočnejši sunek 83,7 km/h. V naslednjih urah se je burja še okrepila. Arpa je na pomolu Bandiera ob 13. uri namerila najmočnejši sunek 90 km/h.

Danes v popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo in delno razjasnilo.

Jutri in v soboto bo spet več jasnine. Postopno, zlasti v soboto, bo spet topleje, noči pa bodo sveže. Burja bo jutri oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, občasno se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Vmes bodo obdobja s sončnim vremenom.