V Trstu Levica zaostala le za Robertom Golobom

Državna volilna komisija (DVK) je k delnemu izidu volitev dodala glasove, ki so jih volivci oddali na 21 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, iz teh pa je razvidno, da so bila razmerja precej različna v primerjavi z volitvami v matici, predvsem v Trstu. Oddanih je bilo 4680 glasovnic, od tega 68 neveljavnih. Izide glasovanja na preostalih devetih veleposlaništvih bo DVK ugotavljala predvidoma v torek. DVK bo rezultate devetih veleposlaništev zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja oziroma anonimnosti volivcev ugotavljala sama, saj je tam glasovnice oddalo manj kot 50 oseb. To so veleposlaništva Slovenije v Atenah, Bratislavi, Budimpešti, Moskvi, Ottawi, Podgorici, Skopju, Varšavi in Vatikanu.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije v tujini, kjer so prejeli več kot 50 glasovnic, pa so izide ugotavljala sama. To so veleposlaništva na Dunaju, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bruslju, Buenos Airesu, Canberri, Haagu, Koebenhavnu, Londonu, Madridu, Parizu, Pragi, Sarajevu, Washingtonu in Zagrebu ter generalni konzulati v Celovcu, Clevelandu, Münchnu, Trstu in Torontu.

Največ volivcev, ki so glas oddali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, je glasovalo za Gibanje Svoboda (1175). Sledijo SDS (1020), Levica (667), NSi (539) in SD (373). Razmerja so različna v primerjavi z glasovanjem v Sloveniji, kjer je Gibanje Svoboda Roberta Goloba prejelo 34,5 % glasov, v tujini pa 25,1 %. Skoraj enak delež volivcev pa je glasoval za SDS Janeza Janše, ki je v Sloveniji prejela 23,5 % glasov, v tujini pa 21,8 % oddanih glasov. Levica Luke Mesca se je npr. dosti boljše odrezala na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, saj je zanjo svoj glas oddalo 14,2 % volivcev, na volitvah v Sloveniji pa je prejela 4,4 % glasov. Boljše se je odrezala tudi NSi Mateja Tonina, ki je v tujini prejela 11,5 % glasov, »doma« pa 6,9 %. Bistveno manjše razlike je opaziti pri Socialnih demokratih Tanje Fajon, ki so v parlament vstopili s 6,7 odstotka glasov, iz tujine pa je zanje glasovalo 8 % volivcev.

Na generalnem konzulatu v Trstu je med strankami, ki so bile izvoljene v parlament, največ glasov prejelo Gibanje Svoboda (126), sledijo pa Levica (91), SD (72), SDS (54) in NSi (36).

Med strankami, ki se jim ni uspelo uvrstiti v parlament, so na veleposlaništvih največ glasov dobile LMŠ (168), SAB (109), Vesna (92), Resni.ca (84), Piratska stranka (77), Naša prihodnost in dobra država (72) gibanje Povežimo Slovenijo (70) in gibanje Zdrava družba (60). Ostale pa so dobile manj kot 60 glasov; DeSUS npr. le 12. Ti glasovi sicer niso spremenili neuradne sestave novega DZ. Trenutni delni izid volitev bo DVK prihodnji teden dopolnila še z izidi z devetih veleposlaništev in izidi glasovanja po pošti iz tujine.