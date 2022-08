V Trstu najdražje moške frizerske storitve v Italiji

Milan, Aosta in Trento so v Italiji mesta, kjer so življenjski stroški najvišji, takoj za njimi pa se na četrtem mestu nahaja Trst, medtem ko so najcenejša mesta Neapelj, Palermo in Pescara, poleg njih pa še Catanzaro. To izhaja iz študije združenja potrošnikov Codacons, ki je vzelo v pretres cene na drobno v 17 pokrajinah, pri čemer je opravilo primerjavo med stroški za hrano (npr. meso, kruh, sadje in zelenjavo ter ribe) in tistimi za koriščenje storitev (npr. pralnic oz. kemičnih čistilnic, prostih poklicev, kleparjev, barov in frizerjev).

Tako so na podlagi teh dveh kategorij pri Codaconsu oblikovali lestvico 17 najdražjih mest, pri čemer si je nezavidljivo prvo mesto na lestvici najvišjih stroškov za hrano prislužil Milan, kjer je treba za nakup hrane odšteti povprečno 116 evrov oz. 17 odstotkov več od državnega povprečja. Na lestvici najvišjih stroškov za storitve je na prvem mestu Aosta, kjer je treba za le-te odšteti 458,43 evra. V obeh kategorijah je najcenejše mesto Neapelj, kjer nakup hrane stane le 75,16 evra, koriščenje storitev pa 241,33 evra, skoraj polovico manj kot v Milanu in Aosti.

Na obeh lestvicah je na četrtem mestu Trst: v mestu v zalivu nakup hrane stane 107,29 evra, koriščenje storitev pa 421,87 evra. Pri tem izstopa podatek, da ima Trst najdražje moške frizerske storitve v Italiji, saj je treba zanje v povprečju odšteti 26,3 evra, medtem ko so najcenejše v kalabrijskem Catanzaru, kjer stanejo le 14,29 evra. Najcenejši kapučino je mogoče popiti v Rimu za 1,18 evra, najdražjega pa za 1,68 evra v Trentu, medtem ko je v Turinu za čiščenje in likanje obleke treba odšteti le 8,43 evra oz. 25 odstotkov manj od državnega povprečja.