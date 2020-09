V Trstu najhladnejša noč v letošnjem poletju

Vremenski preobrat je bil po pričakovanjih izrazit. Po prehodu hladne vremenske fronte je prišlo do zamenjave zraka. Subtropski zrak se je umaknil proti južnejšim predelom, na vreme pri nas zdaj vplivajo zmernejši tokovi.

Današnja noč je bila v Trstu najhladnejša v letošnjem poletju, in sicer od 10. junija, drugod pa marsikje od začetka julija. Deželna meteorološka opazovalnica iz FJK je na Pomolu Bandiera v Trstu danes ponoči namerila najnižjo temperaturo 16,3 stopinje Celzija. Zadnjič je bila noč v Trstu hladnejša 10. junija, ko so namerili 15,5 stopinje Celzija. Pri Briščikih je bila najnižja nočna temperatura 12,8 stopinje Celzija, na Goriškem od 13 do 14 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo na 4,2 stopinje Celzija, v Plodnu so namerili 7,8 stopinje Celzija, pri Belopeških jezerih pa 9,1 stopinje Celzija.

Letošnji avgust je bil tudi pri nas zelo deževen. V Trstu je skupaj padlo okrog 100 litrov dežja na kvadratni meter, na Kraški planoti malo pod 130 litrov in na Goriškem malo pod 150 litrov dežja na kvadratni meter. Tretjina ali četrtina mesečnih padavin je povečini padlo od sobote.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno in iz dneva v dan spet postopno toplejše vreme. Proti koncu tedna bodo najvišje dnevne temperature do okrog ali malo pod 30 stopinjami Celzija.