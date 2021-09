V Trstu padlo skoraj toliko dežja kot pod »mokrimi« Mužci

Trst je bil ponoči drugi najbolj deževen kraj v deželi takoj za Mužci, ki so itak najbolj deževno območje v FJK. Postaje deželne meteorološke opazovalnice Arpa so od polnoči do 8. ure v Trstu in Zgoniku ter pri Briščikih namerile 33,9 litra dežja na kvadratni meter oz. 34,9 in 31,6 litra dežja na kvadratni meter. Nekaj več dežja je padlo le pod Mužci, ki so med najbolj deževnimi območji v Italiji, kjer so ponoči namerili 40,2 litra dežja na kvadratni meter. Tik pod vrhom današnjih najbolj deževnih krajev je tudi Špeter, kjer so namerili 32,9 litra dežja na kvadratni meter.

Gre za precejšnjo izjemo v deželni razporeditvi padavin, kajti Trst se ne uvršča pogosto med najbolj deževne kraje v deželi. Količine so navadno največje v alpskih in predalpskih predelih, manjše pa v nižinah in najmanjše ob morju.

Tokrat je vremenska fronta vplivala največ na vreme v južnih predelih dežele, kjer so bile padavine najbolj obilne, ker so se pojavljale tudi plohe in nevihte, med njimi tudi močnejši nalivi.

Vreme se danes še ni dokončno umirilo, četudi je glavnina padavin povečini že prešla naše kraje. V prihodnjih urah bodo ob spremenljivem vremenu lahko še nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vreme se bo, kot kaže, jutri vsaj delno izboljšalo. Povečini bo delno jasno do spremenljIvo oblačno z manjšo možnostjo nastanka kakšne plohe ali nevihte.

Novo poslabšanje pričakujemo v nedeljo, ko bo v glavnem oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.