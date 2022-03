V Trstu prvi prosilci za azil iz Ukrajine

Okrog 110 Ukrajincev je v dveh dneh stopilo do tržaške kvesture in prosilo za azil ali dovoljenje za prebivanje. Med prvimi vojnimi begunci, ki so prečkali slovensko-italijansko mejo in so se v Trstu ustavili, so, podobno kot tisti, ki odhajajo v druga italijanska mesta, v glavnem ženske vseh starosti in otroci. »Tržaška je še tranzitno območje, na katerem se premikajo begunci vseh narodnosti. V teh dneh smo sprejeli prve ukrajinske družine, ki so zaprosile za azil. Vlada bo določila, kako naj ravnamo in katera dovoljenja lahko izdamo, zato pričakujemo njena navodila,« je povedala kvestorica Irene Tittoni.