»V Trstu se bo pisala zgodovina«

»Zadovoljen sem, da sem tudi jaz po svojih močeh prispeval k zgodovinskemu sporazumu, ki bo omogočil vrnitev tržaškega Narodnega doma slovenski narodni skupnosti,« je za Primorski dnevnik dejal državni sekretar na italijanskem notranjem ministrstvu Achille Variati. Na ministrstvu se je srečal s slovenskim veleposlanikom v Rimu Tomažem Kunstljem, s katerim sta dorekla še zadnje podrobnosti listine o namerah za Narodni dom, ki bo podpisana v ponedeljek na tržaški prefekturi ob navzočnosti predsednikov Italije in Slovenije Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja. Dogovor bo po mnenju predstavnika italijanske vlade zacelil 100 let staro zgodovinsko rano, »Narodni dom pa bo spet namenjen družbenim in združevalnim dejavnostim«. Variati je prepričan, da se bo 13. julija končala dolga in boleča zgodba in obenem začela nova, ki bo temeljila na dialogu in sodelovanju.

»Slovenija ne bo podpisala listine o Narodnem domu, ki je stvar italijanske države, njenih institucij in slovenske manjšine, je pa vseskozi spremljala ves postopek,« je dejal veleposlanik Kunstelj. Na srečanju z Variatijem je diplomat »želel preveriti, da so bile pri oblikovanju listine sprejete oziroma upoštevane tudi vse pripombe slovenske manjšine, kar je za Slovenijo bistvenega pomena«.