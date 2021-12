V Trstu umrl 45 let star covidni bolnik

V zadnjih 24 urah so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 7987 PCR testov in 24.045 hitrih testov, pri čemer so potrdili 505 novih okužb s koronavirusom. Na intenzivni negi zdravijo 28 covidnih bolnikov, na drugih covidnih oddelkih pa 303 pacientov. Zabeležili so 11 smrti, med katerimi je tudi 46-letnik iz Trsta.

V Italiji so v zadnjih 24 urah opravili 695.136 testov in pri tem zabeležili 15.756 novih okužb s koronavirusom. Na intenzivni negi je 776 covidnih bolnikov, na ostalih covidnih oddelkih pa 6078. Umrlo je 99 covidnih bolnikov.