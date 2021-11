V Trstu umrlo še pet covidnih bolnikov

Danes so v FJK ob 6663 opravljenih PCR testih in 21.488 hitrih testih zabeležili 414 novih okužb s covidom-19. Na intenzivni negi zdravijo 25 covidnih bolnikov, na drugih covidnih oddelkih 229 pacientov. Umrlo je pet covidnih bolnikov, vsi so iz Trsta. Danes so tudi povečali posteljno kapaciteto na tržaškem covidnem oddelku, je sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Skupno je sedaj na omenjenem oddelku 30 mest (namesto 25).

V Italiji so v zadnjih 24 urah opravili 689.280 PCR in hitrih testov, pri čemer so odkrili 10.047 novih okužb s koronavirusom. Na intenzivni negi zdravijo 560 covidnih bolnikov (to je 11 več kot včeraj), na ostalih covidnih oddelkih pa 4597 bolnikov (90 več kot včeraj). Italijansko ministrstvo za zdravje danes poroča o 70 umrlih covidnih bolnikih, sicer podatek naknadno obravnava tudi 14 smrti iz minulih dni.