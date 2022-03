V Turčiji so se začela nova pogajanja za končanje vojne

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes pozdravil ruske in ukrajinske pogajalce, ki so že začeli z novim krogom pogovorov v istanbulski palači Dolmabahče. Erdogan je še vedno optimističen glede dogovora o prekinitvi ognja, ki bi po njegovih besedah koristila vsem, poročajo tuje tiskovne agencije. »V rokah obeh strani je, da končata to tragedijo,« je dejal Erdogan, ki je v dobrih odnosih tako s Kijevom kot z Moskvo.

Kijev želi umik ruskih vojakov s svojega ozemlja in dodatna varnostna zagotovila, Moskva pa od Ukrajine zahteva, da se odpove kandidaturi za članstvo v Natu, prizna odcepljena separatistična območja Donetsk in Lugansk na vzhodu Ukrajine kot samostojni državi, črnomorski polotok Krim pa kot del Rusije.

Po poročanju časopisa Financial Times in britanskega BBC naj bi Rusija medtem opustila zahtevo po »denacifikaciji« Ukrajine in bi bila domnevno pripravljena dovoliti, da se Ukrajina pridruži Evropski uniji, če bi privolila v vojaško nevtralnost.

Pogajanjem v Istanbulu se je pridružil tudi ruski milijarder Roman Abramovič, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik turškega predsednika Ibrahim Kalin. Abramovič, ki je bil po poročanju nekaterih medijev med pogajanji v začetku meseca marca tarča zastrupitve, je na prizorišče prispel skupaj z rusko delegacijo.

Na posnetkih, ki so jih predvajali turški mediji, sicer ni prisoten za glavno mizo obeh delegacij, temveč sedi poleg Ibrahima Kalina, navaja BBC.Kalin naj bi namreč pomagal usklajevati več srečanj med ruskim oligarhom in enim od članov ukrajinske delegacije v istanbulskih hotelih.

Abramovičeva prisotnost torej nakazuje, da je na neki ravni še vedno vpleten v pogajanja. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass potrdil, da je Abramovič sodeloval tudi v začetni fazi pogovorov z Ukrajino.