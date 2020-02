V UKC Ljubljana zaradi gripe umrlo devet bolnikov

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je umrlo devet bolnikov z gripo in pet bolnikov z respiratornim sincicijskim virusom. Oddelki za intenzivno nego so polni. Doslej so v letošnji sezoni hospitalizirali 450 bolnikov, pri katerih so ugotovili gripo, in 300 bolnikov z respiratornim sincicijskim virusom. Med njimi je bilo na oddelkih za intenzivno nego 45 bolnikov z gripo in 36 z RSV.

Vodja službe za preprečevanje in obladovanje bolnišničnih okužb UKC Ljubljana meni, da je letošnja sezona gripe že na vrhuncu, saj so v zadnjih dneh številke o bolnikih stabilne. Skoraj polovica bolnikov, ki so jih do zdaj sprejeli, pa so bili otroci. Trenutno narašča število bolnikov nad 65. letom.

Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je opozorila, da se ne spomni leta, ko bi otroci tako množično obolevali. Približno tretjina obolelih ima podtip virusa A(H1N1), ki pri mlajših povzroča težji potek bolezni. Tako so že sedaj krepko presegli število obolelih v primerjavi z lanskim letom.