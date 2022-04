V Ukrajini se nadaljujejo ostri spopadi

V delih Ukrajine so se davi nadaljevali ostri spopadi, ukrajinske oblasti pa so poročale o ruskem raketiranju več mest na jugu in vzhodu države. Ruska vojska se »počasi, a opazno« umika s severa države, vendar razmere na vzhodu Ukrajine ostajajo izjemno težke, je ponoči v videonagovoru opozoril predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, je pričakovati okrepljene ruske napade na vzhodu države.

Ruska vojska kopiči enote in se »pripravlja na nove močne napade« v regiji Donbas in v mestu Harkov, je dejal Zelenski. »Težke bitke so pred nami,« je opozoril.

Čeprav je Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) v petek opustil poskus evakuacije civilistov iz Mariupola, ker varnostne razmere tega niso dopuščale, so iz mesta evakuirali več kot 3000 ljudi, je dejal Zelenski. V petek so preko humanitarnih koridorjev iz Donecka, Luganska in Zaporožja evakuirali več kot 6000 ljudi.

Mednarodni odbor Rdečega križa je sporočil, da se bo konvoj avtobusov danes znova skušal prebiti v Mariupol.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v ruskem obleganju Mariupola ubitih najmanj 5.000 prebivalcev, okoli 160.000 se jih še vedno sooča s hudim pomanjkanjem hrane, vode in elektrike.