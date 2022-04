V Ukrajini se nadaljujejo siloviti spopadi

Upanje, da bi v Ukrajini ob pravoslavni veliki noči potihnilo orožje, se ni uresničilo, za kar Kijev in Moskva obtožujeta drug drugega. Po navedbah Kijeva ruske sile krepijo napade vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine, nadaljuje pa se tudi obstreljevanje Mariupola.

Iz slednjega sicer danes le poskušajo izvesti evakuacije. Da so spopadi z ruskimi silami danes siloviti ter da upanja na velikonočno premirje praktično ni več, so potrdile oblasti v več vzhodnih regijah. Zaradi nevarnosti so večinoma odpovedali nocojšnje tradicionalne velikonočne cerkvene obrede.

Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je na Telegramu obenem zapisal, da je uspelo Ukrajincem v petek znova zavzeti tri vasi v bližini meje z Rusijo in iz njih pregnati ruske vojake. Gre za vasi Bezruki, Slatine in Prudjanka. Kot je še dodal, ruska stran medtem napada tudi stanovanjske soseske, pri čemer sta bila v kraju Popasna ubita najmanj dva človeka.

Da nasilje ne pojenja, ampak se še stopnjuje, je prav tako na Telegramu danes potrdil tudi guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj. Kot je zapisal, obstreljevanje ne poneha, ruske sile pa med drugim nadaljujejo napade na mesti Rubižne in Severnodoneck. Kot je sicer dodal, Rusi ne beležijo večjih uspehov na vzhodni fronti.

Bristanska obveščevalna služba je danes zjutraj ocenila, da ruske enote v zadnjih 24 urah niso dosegle večjih uspehov. V poročilu so Britanci navedli, da si ruske zračne in pomorske sile zaradi učinkovitosti ukrajinske zračne in pomorske obrambe niso uspele zagotoviti prevlade, kar je zmanjšalo njihovo zmožnost opaznejšega napredka.

Generalštab ukrajinske vojske pa je davi sporočil, da so ruske enote ponoči še okrepile napade v Donbasu.