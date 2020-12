V Veliki Britaniji odobrili cepivo proti covidu-19

Velika Britanija je prva na svetu, ki je odobrila cepivo proti covidu-19. Gre za cepivo nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech in ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer, ki nudi do 95-odstotno zaščito. Cepljenje bodo lahko začeli že v prihodnjem tednu.

Priporočilo neodvisne regulatorne agencije za zdravila in zdravstvene izdelke (MHRA) o neoporečnosti cepiva, je britanska vlada prejela danes, so sporočili. Na voljo pa bo od prihodnjega tedna, ko bo prvih 800.000 odmerkov prispelo v državo.

Prednost bodo imele ogrožene skupine kot so zdravstveno in negovalno osebje ter oskrbovanci v domovih za starejše. Naročili pa so 40 milijonov odmerkov.