V Veliki Britaniji odpravljajo posledice vremenske ujme

V Veliki Britaniji so danes začeli odpravljati posledice vremenske ujme, ki je divjala minuli konec tedna. Britanska meteorološka agencija je zaradi obsežnih poplav in močnih vetrov razglasila opozorilo najvišje stopnje, ki pomeni, da so ogrožena tudi življenja. V nekaterih delih države je v 48 urah padlo toliko padavin kot jih pade običajno v celem mesecu.

Sredi tedna pričakujejo obsežno poplavljanje večjih rek, so sporočili strokovnjaki. Trenutno je poplavljenih več kot 400 hiš, pri reševanju in odpravljanju posledic pa sodeluje več kot 1000 ljudi.

V nedeljo so pristojni razglasili rekordnih več kot 600 opozoril za območja od škotske reke Tweed do Cornwalla na jugozahodu Anglije.

Po vsej Veliki Britaniji, ki si je komaj opomogla od nevihte Ciara pred tednom dnom, sta bila zaradi padavin in vetra močno motena cestni in železniški promet. Letalski družbi British Airways in Easyjet sta odpovedali številne polete.