V Veliki Britaniji umrl najstarejši moški na svetu

V Veliki Britaniji je umrl uradno najstarejši moški na svetu, 112-letni nekdanji učitelj in inženir Bob Weighton. Rojen je bil 29. marca 1908. Po navedbah družine je mirno umrl v četrtek med spanjem. »Bil je izjemen človek in velik vzornik,« so sporočili. Za seboj je pustil veliko družino: tri otroke, od kateri živita še dva, deset vnukov in 25 pravnukov.

V svojem življenju je preživel več operacij in je med drugim zbolel za malarijo, toda življenje je sprejel takšno, kakršno je bilo, je povedal. Naziv najstarejšega moškega na svetu je prejel februarja letos, ko je tik pred svojim 113. rojstnim dnevom umrl Japonec Chitetsu Watanabe.

Bob Weighton je za dobro življenje svetoval veliko smeha, malo jeze ter dnevno ukvarjanje s športom in matematiko.