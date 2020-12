V Veliki Britaniji začeli množično cepljenje proti covidu-19

V Veliki Britaniji so danes začeli množično cepljenje proti covidu-19. Prva je cepivo ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech prejela 90-letna Margaret Keenan. Povedala je, da se čuti privilegirano in da ji cepljenje pomeni najboljše možno darilo za rojstni dan. Končno se bo namreč lahko veselila druženja s svojo družino v novem letu, je še dodala, potem ko je bila večji del leta sama. Cepili so jo v univerzitetni bolnišnici v Coventryju. Po opravljenem cepljenju je pozvala, naj se cepijo tudi ostali. »Če cepivo lahko dobim jaz pri 90 letih, ga lahko tudi vi,« je med drugim izjavila. Drugi odmerek cepiva bo prejela čez tri tedne.