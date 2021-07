V višavah Julijcev reševali izletnika

Stopil je na kamen, ta pa se je skotalil v breg, zaradi česar je 56-letni avstrijski izletnik padel in pri tem utrpel udarec v nogo. Verjetno je šlo za zlom. Nesreča se je zgodila na 2200 m višine v Julijskih Alpah v bližini alpinistične poti Ceria Merlone. Soizletnik poškodovanega moškega je poklical enotno številko za klic v sili 112 in zaprosil za pomoč.

Na kraj poslali helikopter, reševalna akcija pa ni bila enostavna, saj je bilo v višavah oblačno, zaradi česar niso takoj našli poškodovanega. Na pravo lokacijo, točneje na Škrbino prednje špranje (Lavinal dell'Orso), ki se nahaja tik pod 2502 m visokimi Koštrunovimi špicami v Montaževem masivu, so helikopter usmerila natančna navodila reševalcev, ki so čakali Na Žlebeh, ti so namreč od deželnega klicnega centra prejeli koordinate lokacije, kjer se je pripetila nezgoda. Reševalec se je spustil s helikopterja in stabiliziral poškodovanega, nato so ga spravili na helikopter in ga Na Žlebeh predali zdravstvenemu osebju rešilca.