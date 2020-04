Danes ob 9.52 so se v Zagrebu spet stresla tla. Eden močnejših sunkov po potresu, ki je Zagreb prizadel v nedeljo, 22. marca, je imel magnitudo 2,9, žarišče pa so namerili na globini 2 kilometrov, poroča slovenska državna mreža potresnih opazovalnic. Sunek so čutili tudi ponekod po Sloveniji. Po prvih podatkih današnji potresni sunek ni povzročil škode, preplah med prebivalstvom pa je bil precejšen.