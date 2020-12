»V Zagrebu že osem mesecev sobivamo s potresnimi sunki«

Enaindvajsetletna Tržačanka Vida Skerk študira filmsko in televizijsko režijo na zagrebški Akademiji za dramske umetnosti. Zmotili smo jo sinoči, potem ko se je po potresu začasno preselila iz svojega stanovanja v bloku k prijatelju, ki stanuje v enonadstropni hiši. »Tu bomo prespali v treh, saj se lahko v primeru potresa prej odpravimo na ulico kot pa iz stanovanja v bloku,« pove Vida.

Kje ste bili, ko so se stresla tla?

Bila sem v svojem stanovanju. Vstala sem pozno in ob poldan sem zajtrkovala. Ko se je začelo tresti, sem sprva mislila, da bom nadaljevala z zajtrkom, saj v Zagrebu v zadnjih osmih mesecih sobivamo z manjšimi potresnimi sunki. Hitro pa sem razumela, da tokrat ne gre za majhen sunek. Takoj sem se skrila pod posteljo, saj je to najbolj varno mesto v stanovanju. Najbolj oddaljeno je od elektrike in plina. Ko se ni več treslo, sem se odpravila ven, na ulico.