V zatišnih legah bosta jutri za ta čas zelo mrzli

Nad našim območjem se ob vplivu obsežnega anticiklona nad osrednjimi Evropskimi predeli nadaljuje stanovitno in povečini sončno vreme. Burja je v Tržaškem zalivu tudi danes presegla hitrost 70 km/h.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, ko bo burja zlasti v sredo in četrtek v glavnem prehodno oslabela in ponehala.

Torkovo in sredino jutro bosta zlasti v bolj zatišnih legah za ta čas zelo mrzli. Živo srebro se bo v nižinah in na Kraški planoti lahko ponekod spustilo do okrog -4 stopinje Celzija, ob morju rahlo nad ničlo.

Najvišje dnevne temperature, ki se v teh dneh zadržujejo pod 10 stopinjami Celzija, se bodo postopno zvišale za kakšno stopinjo Celzija.

Vsaj do četrtka bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Tudi ob koncu tedna ne kaže na omembe vredne spremembe. Sončno bo in za ta čas razmeroma hladno.