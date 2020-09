V zbornico tudi zdravniki, ki ne obvladajo italijanščine

V zdravniško zbornico bocenske pokrajine se bodo lahko včlanili tudi zdravniki, ki obvladajo le nemščino. Ukrep, ki ga mora potrditi italijanski parlament, je na Južnem Tirolskem sprožil polemiko, ki jo podpihuje predvsem desna stranka Fratelli d’Italia. Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher pravi, da gre le za prilagoditev evropski direktivi, ki za države oziroma območja, kjer ob uradnem jeziku obstaja enakopravni manjšinski jezik, predvideva vpis v poklicne zbornice tudi za tiste, ki obvladajo le manjšinski jezik.

»Ukrep dejansko velja le za zasebno in ne za javno zdravstvo, ki ostaja seveda še naprej dvojezično,« dodaja Kompatscher. Če bo parlament sprejel predlog Južnotirolske ljudske stranke, bodo imeli pravico do vpisa v krajevno zbornico po novem tudi zdravniki, ki ne obvladajo italijanščine, v bistvu državljani Avstrije in Nemčije, saj vsi južnotirolski zdravniki obvladajo italijanščino in nemščino, kjer živi ladinska skupnost pa tudi ladinščino.

Stranka Fratelli d’Italia poziva predsednika vlade Giuseppeja Conteja, naj vladna večina zavrne ta ukrep, češ da je neustaven, v desnici so tudi prepričani, da bo italijanščina v Bocnu po tej poti prej ali slej izginila kot uradni jezik. Za ukrepom se v resnici skriva hud problem pomanjkanja družinskih zdravnikov v bocenski pokrajini, ki jih morajo »uvažati« iz sosednje avstrijske Tirolske.