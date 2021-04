V ZDA pred zamrznitvijo cepiva Johnson & Johnson?

Medtem ko je v Italijo prispelo prvih 184.000 odmerkov cepiva Johnson & Johnson, se v ZDA zavzemajo za njegovo zamrznitev, poroča New York Times. Ustanova Food and Drug Administration ter centri za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC) ne bodo več uporabljali omenjenega cepiva v zveznih cepilnih centrih in bodo pozvali, naj to storijo tudi posamezne države v pričakovanju nadaljnje preiskave v zvezi z varnostjo cepiva. Zamrznitev je posledica šestih primerov redke bolezni v Združenih državah Amerike, ki je povzročila krvne strdke v času do dveh tednov po cepljenju. V vseh šestih primerih je šlo za ženske, in sicer med 18. in 48. letom. Ena je umrla, drugo pa so sprejeli v bolnišnico v kritičnem stanju.