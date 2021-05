V Živalskem vrtu Ljubljana več mladičev jelenjadi

V Živalskem vrtu Ljubljana se te dni kotijo drug za drugim mladiči jelenjadi. Med njimi sta jelenčka, mladi severni jeleni, mladič losa, ki je prvič razveselil samico Queeny, in mladič kozoroga. Povečini so skriti v zavetju rastilnja, iz dneva v dan pa na svojih sprva še nekoliko majavih in negotovih nogah vse bolj spretno sledijo samicam. V Zoološkem vrtu tudi opozarjajo, da se jelenjadi ne v vrtu in ne v naravi nikakor ne smemo približevati, saj so mladiči še brez vonja, ker jim žleze še ne delujejo. Stik s človekom pa bi bil zaradi prevzetega človeškega duha lahko usoden.