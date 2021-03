V ZKB Trst Gorica ustvarili milijon dobička

Zadružna kraška banka Trst Gorica je v letu 2020 ustvarila 1,045 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo. Rezultate za leto 2020 je odobril upravni svet banke, dokumente bodo zdaj potrdili še člani na skupščini, ki bo tudi letos potekala na daljavo.

Znesek dobička in 21,36-odstotni količnik CET1 (navadni lastniški temeljni kapital) v banki pozdravljajo, saj da je v skladu s povprečjem bančne skupine Cassa Centrale Banca. V sporočilu za javnost ZKB Trst Gorica sicer poudarjajo, da se tudi v lanskem letu rast števila tekočih računov ni ustavila, sklenjenih razmerij je zdaj 18.120, kar je 468 več kot ob koncu prejšnjega leta. Skupne vloge so narasle za slabih osem odstotkov, medtem ko so se krediti strankam povečali za 8,4 odstotka. Blizu osmim odstotkov je tudi porast skupnega obsega poslovanja, ki se je povečal za približno 80 milijonov evrov in dosegel 1,09 milijarde evrov.

Lokalnim skupnostim in organizacijam je ZKB dodelila 147 donatorskih prispevkov v skupni višini 175.109 evrov. Pomoč so namenili zlasti športu, kulturi, sociali in prostovoljstvu.