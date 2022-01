V zraku FJK manj prašnih delcev in več ozona

V Furlaniji - Julijski krajini se je v letu 2021 nadaljeval trendgi zmanjševanja količine prašnih delcev PM 10 v zraku, medtem ko se je po drugi strani povečala prisotnost ozona, zlasti v furlanski nižini. To so v pravkar zaključenem letu zabeležile merilne postaje deželne agencije za okolje Arpa.

V letu 2021 je povprečna koncentracija prašnih delcev v zraku v primerjavi z obdobjem 2017-2020 beležila manj prekoračitev zakonsko dovoljene meje. Zmanjšanje je bilo najbolj izrazito na meji z Venetom in v furlanski nižini, ki sta najbolj problematični območji. Kot poudarjajo pri agenciji Arpa, gre za trend, ki je prisoten vsaj nekaj let in bi lahko predstavljal pozitivno posledico podnebnih sprememb za kakovost zraka.

Precej drugačna zgodba pa je z ozonom: v letu 2021 so namreč izmerili večjo prisotnost le-tega kot v letu 2020, čeprav v skladu z dogajanjem v triletju 2018-2020. Prišlo je namreč do jasnega porasta števila prekoračitev dnevne meje 120 mikrogramov na kubični meter, ki predstavlja cilj kakovosti zraka. Do prekoračitev je prišlo zlasti v zgornjih nižinskih predelih pordenonske in videmske pokrajine, manj pa jih je bilo na goratih območjih, v spodnjem nižinskem pasu in na Tržaškem.