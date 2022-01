Začelo se je obdobje cvetnega prahu v zraku. Ob morju in v malo višjih legah Furlanije - Julijske krajine se začenja cvetenje leske in cipres, sporoča deželna agencija za okolje Arpa.

Prav tako opozarja Arso opozarja, da v nižinah in na toplih legah sproščajo cvetni prah leske in jelše. Porast obremenitve pričakujejo ob temperaturah višjih od 5 stopinj Celzija, so zapisali.