Vademekum o pravilih

Z objavo v uradnem listu je v minulih dneh napovedan ukrep obveznega cepljenja proti covidu-19 za vse nad dopolnjenim 50. letom starosti postal uraden, v veljavo je pa stopil v soboto. Polnokrvno bo obveznost sicer zaživela s prvim februarjem, kar pomeni, da imajo osebe, ki se doslej niso odločile za cepljenje proti covidu-19, do takrat čas, da si uredijo cepilni status. Po tem datumu bodo osebe, ki tega še niso storile, morale plačati denarno kazen v znesku 100 evrov.

Vlada je z uredbo obvezno cepljenje proti covidu-19 razširila še na univerzitetno osebje, za študente pa bo še naprej zadostovalo spoštovanje PCT pogoja. Ta postaja vse bolj obvezen tudi za obisk sodišč: poleg sodnikov, za katere je omenjeni pogoj že veljal, ga bodo po novem morali spoštovati tudi odvetniki in sodni izvedenci.

Kaj, kdaj in kako

Ob resnem zaostrovanju epidemiološke slike se v Italiji eden za drugim vrstijo ukrepi, ki bodo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih krojili naš vsakdan. Nekateri so že stopili v veljavo, drugi pa še bodo.

• Nošenje mask na prostem in v zaprtih prostorih je v celi Italiji obvezno že od predbožičnega dne. Na javnem potniškem prometu, kulturnih in športnih dogodkih si je treba nadeti masko tipa FFP2. Za obisk barov in gostinskih lokalov, tudi za uživanje hrane in pijače pri šanku, je že obvezno PC-covidno potrdilo (preboleli, cepljeni). Enako že velja tudi za kulturna prizorišča, fitnese oz. telovadnice ter bazene v zaprtih prostorih.

• Danes (ponedeljek, 10. 1.) je zaživelo več omejitev, ki jih je vlada predvidela z namenom zajezitve okužb. PC-covidno potrdilo je postalo obvezno za ves potniški promet, tako lokalen kot na daljše proge. Testiranje torej ni več dovolj. Taisto potrdilo je nujno tudi za obisk muzejev, razstav, bazenov na prostem, centrov za dobro počutje in termalnih središč, za obisk igralnic, stavnic, kazinojev in hotelov. Brez PC-potrdila prav tako ni mogoče smučanje, udeleževanje na sejmih, kongresih, zabavah in slovesnostih, enako velja tudi za kulturna, socialna in rekreacijska središča. PC-potrdilo je obvezno tudi za obedovanje v gostinskih lokalih na prostem.

• Kdor si bo želel urediti pričesko, brado ali obiskati kozmetični salon, bo od 20. januarja potreboval PCT-covidno potrdilo (preboleli, cepljeni, testirani). Od tega dne bo potrdilo obvezno tudi za obisk priprtih oseb.

• Z 31. januarjem se izteče prepoved obratovanja diskotek, plesnih dvoran ter nasploh zabav in dogodkov, na katerih se zbira večje število ljudi. Vlada se sicer lahko odloči za podaljšanje tega ukrepa.

• Cela vrsta omejitev bo začela veljati 1. februarja. Poleg obveznega cepljenja za vse nad 50. letom starosti, bo od tega dne veljavnost PC-covidnega potrdila skrajšana z 9 na 6 mesecev. Za vstop v vse trgovine oz. dejavnosti, ki ne spadajo med nujne obrate, to so prodajalne živil in lekarne, bo s prvim dnem februarja treba pokazati PCT-covidno potrdilo. Prav tako velja za obisk javnih uradov, pošte, banke.

• Delodajalci bodo 15. februarja morali preveriti, če imajo zaposleni nad 50. letom starosti, za katere je cepljenje proti covidu-19 obvezno, urejen cepilni status.

• Status izrednih razmer, za katerega se je vlada decembra odločila, da ga podaljša, se izteče 31. marca. Takrat naj bi prenehala veljati tudi marsikatera omejitev, o katerih teče beseda v teh dneh.