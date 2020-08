Variati tudi uradno odgovoren za Slovence

Notranja ministrica Luciana Lamorgese je končno uradno poverila državnemu sekretarju Achilleju Variatiju pooblastila za jezikovne manjšine in torej tudi za slovensko. Predstavnik Demokratske stranke bo v sklopu ministrstva odgovarjal še za javne uprave, državljanske in civilne pravice ter verska vprašanja, v bistvu za področja, s katerimi se v prvi osebi ukvarja vse od izvolitve druge vlade Giuseppeja Conteja, to se pravi že skoraj eno leto.

Državni sekretar se je kmalu po imenovanju lansko jesen po nalogu ministrice Lamorgese začel intenzivno ukvarjati s tržaškim Narodnim domom in od blizu spremljal oblikovanje memoranduma, ki je bil podpisan v Trstu 13. julija ob navzočnosti predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja. Variati je takrat v Trstu spremljal ministrico, nekaj dni prej pa je zadnje podrobnosti listine o vračanju Narodnega doma Slovencem dorekel s slovenskim veleposlanikom v Rimu Tomažem Kunstljem. Izhodišča za usodo Narodnega doma so bila postavljena lanskega oktobra na vladnem omizju za slovensko manjšino, ki je pod Variatijevim predsedovanjem po dolgem mrku spet oživelo.