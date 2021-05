Varna gesla za miren spanec

Ko želimo dragocen predmet skriti na varno, ga navadno nekam zaklenemo. Ključ je tako praviloma edini način za dostop do zlatnine, dokumentov in drugih za nas pomembnih stvari. Če je ključ en sam in ga hranimo samo mi, smo še najbolj pomirjeni. Takšnih ključev imamo kar nekaj, z njimi odklepamo avto, stanovanje, pisarno, različne omarice, nabiralnike itd., pomembno pa je, da so vse ključavnice različne, kajti če bi lahko z istim ključem odpirali vsa vrata in omarice, bi v primeru kraje hitro izgubili vse, kar želimo skriti ali zaščititi pred ostalimi.

Podobno, če ne celo čisto isto, je z gesli na internetu. Uporabljamo jih za dostopanje do računalnika, elektronske pošte, bančnih storitev, aplikacij in najrazličnejših profilov, v katerih so shranjeni naši osebni podatki, ki jih želimo in tudi moramo zaščititi. Zakaj se torej v virtualnem svetu ne potrudimo ustvariti varnih gesel? Najbrž zato, ker se še vedno ne zavedamo, koliko osebnih podatkov delimo na internetu in kaj se lahko zgodi, če pride do vdora v enega od naših slabo zaklenjenih računov. Gesla na internetu so enako in včasih celo bolj pomembna od ključev našega doma, zato moramo poskrbeti za njihovo učinkovitost, varnost in redno zamenjavo.

Ustvarimo si dobro geslo

Načinov kako zaščititi svoje geslo je veliko. Da je to resna zadeva, nam pove tudi dejstvo, da obstajajo celo programi, ki nam pomagajo redno spreminjati gesla, vendar za navadno domačo in službeno rabo je dovolj upoštevati naslednje: dobro geslo mora biti zapleteno, dovolj dolgo in ga ni mogoče kar tako uganiti. Odpadejo torej gesla, ki so sestavljena iz naših imen, priimkov in datuma rojstva ali kraja bivanja kot tudi tista z datumi rojstva otrok, imeni hišnih ljubljenčkov in zaporedji številk, npr. 12345.

Pri ustvarjanju dobrega gesla upoštevajmo naslednje:

– dolgo mora biti vsaj 10 znakov,

– v njem naj bodo male in velike črke, številke in posebni znaki (na primer: !?*+),

– vsak profil ali spletno mesto ima drugo geslo.

Ključev seveda ni dobro izgubiti, zato si moramo gesla zapomniti. Kako pa to storimo? Zelo preprost način je ta, da geslo sestavimo iz povedi, na primer: Vsak dan grem na 1 sprehod! Prideš tudi ti z mano? Če vzamemo prvo črko vsake besede in vključimo ločila, dobimo geslo: Vdgn1s!Pttzm? Ali pa Doma imam 2 mački in 1 psa. Kaj pa ti? postane varno geslo: Di2mi1p.Kpt?.

Previdno pri shranjevanju

Pri deljenju gesel z drugimi se odpira vprašanje zaupanja, saj po prijavi v naš račun elektronske pošte, socialnega omrežja ali tudi zgolj profila na Youtubu, dobi druga oseba vpogled v vse naše podatke. Zato razmislimo dvakrat preden potrdimo možnost shranjevanja gesel v brskalnikih (Firefox, Chrome, Internet Explorer...) zlasti v primeru, ko isto napravo (računalnik ali tablico) uporablja več ljudi (sodelavcev ali tudi družinskih članov). Nikoli pa ne potrjujemo te možnosti, ko uporabljamo računalnik v šoli, knjižnici ali na drugem javnem mestu. Po prijavi preverimo, da brskalnik ni shranil naših gesel in po uporabi zbrišemo še zgodovino brskanja. Ob tem podobno kot na bankomatu pazimo, da nas ob vnosu kode nihče ne opazuje.

Gesla redno spreminjamo vsake tri mesece. Seveda jih lahko zapišemo na papir, vendar ne na listek, ki ga zalepimo na računalniški ekran, in niti ne na način, da bo vsem jasno, za kaj gre (npr.: Geslo za e-pošto: ImePriimek123). Gesla naj bodo shranjena v zvezku ali knjigi daleč stran od naprav, predvsem pa naj bo zapis čim bolj nerazumljiv – na primer na dnu prazne strani in tako, da ga preberemo od desne proti levi. V primeru suma vdora v profil ga je potrebno takoj zamenjati in če je možno, o tem obvestimo administratorja spletne strani ali socialnega omrežja.

Upravljanje z gesli je resna zadeva, ki pa se je moramo lotiti brez stresa in panike. Z njimi ravnajmo kot s ključi: držimo jih na varnem in vse bo dobro.