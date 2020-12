Vas Quarto deli usodo Križa

V Italiji je menda kar nekaj vasi, ki se nahajajo v treh občinah, kar domačinom povzroča nevšečnosti, na katere so se sicer s časom navadili. Pri nas je takšna vas Križ (tržaška, devinsko-nabrežinska in zgoniška občina), v Emiliji - Romanji je to vas Quarto, ki je razdeljena na občine Piacenza, Podenzano in Gossolengo. Časopis Libertà, ki ga povzema tiskovna agencija ANSA, je vsakdanjemu življenju v Quartu namenil reportažo, iz katere izhaja, da domačine nekoliko skrbi, kako bodo preživeli božič, če bo vlada tudi za praznične dneve potrdila prepoved prehajanja med občinami. Številne družine namreč živijo v različnih občinah, kar jim po zakonu onemogoča živ stik, čeprav so njihove hiše oddaljena ena od druge tudi manj kot petdeset metrov. Kaže sicer, da bo Rim za božič dovolil prehajanje občinskih meja, a o tem še ni padla dokončna odločitev. Trenutno so vsekakor tudi v tej deželi odpravili prepoved prečkanja občinskih meja.

V Quartu se cerkev nahaja v občini Gossolengo, a doslej ni vernikov, kot pravi župnik Francisco Bezzera, še nihče kaznoval, ko se v nedeljo odpravijo k maši v sosednjo občino. Predsednik Dežele Stefano Bonaccini je prav v zvezi s Quartom (in podobnimi primeri) pred nekaj dnevi pisal predsedniku vlade Giuseppeju Conteju. Pozval ga je, naj v skladu z zdravo pametjo poišče primerne rešitve za majhne občine in za tista naselja, ki se nahajajo v dveh ali treh občinskih upravah.