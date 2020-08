Včeraj so v Sloveniji ob 272 testiranjih potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. Zabeležili pa so dve novi smrtni žrtvi. Hospitaliziranih je 22 bolnikov s covidom-19, dva ležita na intenzivni negi.

V nedeljo so okužbo z novim koronavirusom potrdili le v Slovenj Gradcu. Občina z največ potrjenimi okužbami ostaja Ljubljana, sledita Šmarje pri Jelšah in Ljutomer. Doslej so v Sloveniji potrdili 2181 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 122 bolnikov s covidom-19.