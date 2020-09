Včeraj v Sloveniji potrdili 123 novih primerov okužbe

V Sloveniji so včeraj ob 3123 testiranjih potrdili 123 novih okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje število novih potrjenih dnevnih okužb doslej. Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se je od včerajšnjih 50 povečalo na 61, med njimi jih 11 leži na intenzivni negi. Včeraj niso zabeležili novih smrtnih žrtev, iz bolnišnice pa so odpustili eno osebo.

Na Primorskem so včeraj potrdili 13 novih okužb v sedmih občinah, in sicer štiri v Pivki, tri v Ilirski Bistrici, dve v Novi Gorici in po eno okužbo v v občinah Postojna, Ajdovščina, Izola in Miren-Kostanjevica. V Sloveniji je trenutno 975 aktivnih primerov okužbe, doslej pa so skupaj potrdili 3954 primerov okužbe.