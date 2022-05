Vdrl je severni zrak

Nevihte s krajevnimi nalivi, ki so se zjutraj pojavljale po deželi, so najavile pričakovan prihod severnega zraka, ki bo na vreme pri nas vplival v tem koncu tedna ter še deloma v ponedeljek. Ker je šlo v glavnem za kratkotrajne pojave, saj so se nevihtni oblaki hitro pomikali proti vzhodu, so bile količine padavin v glavnem skromne. Danes bodo sicer tudi čez dan še možne krajevne padavine, vmes bodo lahko še posamezne plohe ali nevihte, četudi se je zaradi ohladitve energija v ozračju že občutno zmanjšala.

Zapihala je burja, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost 64 km/h, temperatura pa se je v primerjavi z donedavnim dogajanjem že občutno znižala. V vzhodnih predelih dežele se trenutno povsod zadržuje pod 20 stopinjami Celzija, burja pa povečuje občutek ohladitve. Na Kraški planoti je, denimo, danes dobrih 10 stopinj Celzija manj kot včeraj ob isti uri. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je danes ob 10. uri v Zgoniku namerila 15,6 stopinje Celzija, včeraj ob isti uri jih je bilo 26, torej kar 10,4 stopinje več.

V prihodnjih urah bo še prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme in bodo možne krajevne padavine. Temperatura se bo še spuščala, ohladitev bo najbolj občutna v noči na nedeljo. Burja se bo okrepila.

Jutri bo dopoldne še spremenljivo do pretežno oblačno, pihala bo zmerna burja. Občasno bodo še možne krajevne padavine. Jutro bo hladno. V popoldanskih urah se bo vreme zlasti ob morju postopno izboljšalo, ponekod tudi delno razjasnilo.

V ponedeljek bo še spremenljivo, mestoma bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja. Burja bo oslabela.

V torek se bo začel vračati subtropski zrak in se bo vremenska slika umirjala. Stanovitnost se bo povečala in bo spet topleje.