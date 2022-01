Več bolnikov na rednih covidnih oddelkih, intenzivne nege brez sprememb

Število bolnikov na rednih covidnih oddelkih v bolnišnicah v FJK narašča, medtem ko na oddelkih za intenzivno nego ni večjega porasta, pravzaprav se v zadnjih 24 urah število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, ni spremenilo. Na rednih covidnih oddelkih se danes zdravi 436 bolnikov s covidom-19, kar je 37 več kot včeraj. Intenzivno zdravjenje pa jih potrebuje 42.

Danes so v FJK ob 8997 PCR testiranjih potrdili 922 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 10,25-odstoten. Opravili so še 25.614 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 3931 novih okužb (delež 15,35-odstoten).

Umrlo je 9 covidnih bolnikov.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 4364 bolnikov s covidom-19, in sicer 1055 na Tržaškem, 2123 na Videmskem, 824 na Pordenonskem in 362 na Goriškem. Ozdravelo je 158.152 ljudi, klinično zdravih je 675, v samoizolaciji pa je 51.031 ljudi.