Več dežja naj bi padlo tudi na Goriškem

Zadnji izračuni ob skorajšnjem poslabšanju vremena kažejo, da naj bi tokrat ob novem poslabšanju vremena nekaj več dežja padlo tudi na Goriškem. Vremenska fronta bo naše kraje dosegla v noči na soboto in se bo nad nami zadrževala do sobotnega dopoldneva. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Padavinski pas naj bi tokrat, za razliko od zadnjega torkovega poslabšanja, po zadnjih izračunih občutneje zajel Goriško, kar bi bilo seveda zelo dobrodošlo za pomoč pri gašenju požarov. Šlo bo vsekakor, kot je običajno ob podobnih vdorih hladnejšega zraka, za bolj krajevne pojave, razlike bodo lahko iz kraja v kraj tudi velike, toda količine padavin bi morale biti v glavnem zadovoljive tudi na Goriškem, vsaj po zadnjih izgledih in seveda upanjih. Po nekaterih izračunih naj bi do sobotnega dopoldneva na širšem goriškem območju padlo od 10 do 20 litrov dežja na kvadratni meter. Razporeditev padavin v deželi bi morala biti tokrat bolj običajna kot ob zadnjem poslabšanju. Največ dežja bo padlo v severnih goratih predelih, predvidoma do okrog 70 litrov dežja na kvadratni meter, najmanj pa ob morju, do okrog 10 litrov.

Osvežitev bo tokrat nekoliko občutnejša, čeprav ne bo ravno dolgotrajna.