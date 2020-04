Več dni se bodo občasno pojavljale padavine

Sušno obdobje se postopno nagiba h koncu ali bo vsaj prišlo do njegove začasne prekinitve. V prihodnjih dneh bo namreč občutno več spremenljivosti kot v minulih tednih, padavine bodo ponekod kar pogoste, drugod pa vsaj občasne. Toda dežja, vsaj občasnega, ne bi smelo nikjer manjkati. Možnost padavin se bo povečala od jutri (torka) do vključno petka. Ob koncu tedna pa bo spet več sonca in bomo beležili za ta čas visoke temperature.

Anticiklon popušča, v prihodnjih dneh bosta na vreme pri nas vplivali dve vremenski fronti. Hkrati pa bo od jugozahoda pritekal občasno bolj vlažen in nestanoviten zrak.

Jutri bo sprva delno jasno, čez dan bo povečini spremenljivo oblačno. V popoldanskih urah se bodo v gorah začele pojavljati prve padavine, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer širile proti ostalim predelom. Vmes bodo možne posamezne plohe in nevihte.

V sredo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo občasne padavine, možne bodo tudi posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Nekoliko hladneje bo.

V četrtek bo delno jasno do spremenljivo. Oblačnost se bo čez dan povečala in se bodo spet začele pojavljali krajevne padavine, najprej v gorskem svetu. V večernih urah in ponoči se bodo razširile nad celotno deželo in okrepile. Pihali bodo južni vetrovi.

V petek bo sprva še oblačno in deževno, čez dan se bo vreme postopno izboljšalo.

Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo do petka predvidoma skupaj padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi moralo vsaj omiliti posledice dosedanje suše.