Več italijanščine na slovenskih šolah v Istri

S prihodnjim šolskim letom bodo dijaki slovenskih gimnazij na dvojezičnem območju Istre imeli na voljo več ur italijanščine. Zavod republike Slovenije za šolstvo je namreč osvojil predlog italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu Feliceja Žiže in italijanske skupnosti Can Costiera, katere predsednik Alberto Scheriani je za koprski radio v italijanskem jeziku pozdravil odločitev slovenskih šolskih oblasti. »Gre za ukrep, ki dejansko postavlja na isto raven poučevanje italijanščine na slovenskih šolah s poučevanjem slovenščine na italijanskih,« je prepričan Scheriani, ki je predsednik Can Costiera in obenem ravnatelj koprske gimnazije Pier Paolo Vergerio.

»V dogovor s pristojnimi slovenskimi šolskimi oblastmi smo vključili tudi obvezo, da se pri vsedržavnem preverjanju šolskega znanja za šesti in deveti razred slovenskih osnovnih šol vključi tudi italijanščino,« nam je povedal poslanec Žiža. Prepričan je, da bodo vsi ti pedagoško-jezikovni ukrepi prispevali k dodatni uveljavitvi dvojezičnosti v Istri, ki je zakonsko zelo dobro urejena, v resnici pa v praksi precej šepa. Ne gre vsekakor le za uveljavljanje italijanščine na slovenskih šolah, temveč tudi za potrebo po inovativnih pristopih pri poučevanju italijanščine. Žiža meni, da takšni ukrepi pozitivno vplivajo na uveljavljanje dvojezičnosti ne samo v Istri, temveč tudi v okolju slovenske manjšine pod geslom »več italijanščine v Istri in več slovenščine v Furlaniji Julijski krajini.«