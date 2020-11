Več kombinacij za zmago Bidna

Demokratski kandidat Joe Biden ima na voljo več kombinacij, da osvoji še zadnjih odločilnih šest elektorskih glasov, ki bi mu omogočali vstop v Belo hišo. Za Donalda Trumpa je zmaga vse težja. Stanje se v primerjavi z včerajšnjimi podatki sicer ni bistveno spremenilo, nadaljuje pa se štetje. Trenutno ima Biden po projekcijah medijev 264 potrjenih elektorskih glasov, medtem ko jih ima Donald Trump 214. Do odločilnega razpleta pa bi lahko prišlo že v prihodnjih urah. V Nevadi, ki zagotavlja šest elektorskih glasov, se je Bidnova prednost v zadnjih urah rahlo povečala. Po pregledu 84 odstotkov glasovnic vodi za približno 12.000 glasov. Če bo Joe Biden osvojil Nevado in ne bo prišlo do nepričakovanih preobratov v Arizoni, kjer po pregledu 90 odstotkov glasovnic vodi za približno 46.000 glasov, bo Biden novi predsednik ZDA.

Tudi Pensilvanija, ki zagotavlja 20 elektorskih glasov, odigrava v teh trenutkih ključno vlogo. Če je namreč Trump ne bo uspel osvojiti, je predsedniški dvoboj zaključen, kajti Trump ne bi več uspel doseči potrebnih 270 elektorskih glasov. Trenutno je v Pensilvaniji po pregledu 97% glasovnic Trump še v rahli prednosti, ki pa iz ure v uro kopni. Nekateri ameriški mediji pričakujejo, da bo Biden v Pensilvaniji prehitel Trumpa.

V Georgii, ki zagotavlja 16 elektorskih glasov in so tik pred zaključkom štetja vseh glasovnic - manjka le še en odstotek -, ima Trump le 600 glasov več kot Biden in prav tako ni izključen preobrat.

Možnih kombinacij je več, toda tehtnica visi na Bidnovi strani. Izid skoraj vsakršne države pa bi lahko bil odločilen.