Več kot polovica na novo okuženih v FJK ima manj kot štirideset let

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 3.249 PCR testiranjih potrdili 43 novih okužb z novim koronavirusom. Več kot polovica okuženh ima manj kot 39 let. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 1,32-odstoten. Opravili so še 1.684 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 13 novih primeriv okužbe. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,77-odstoten. Umrl ni noben covidni bolnik, prav tako se noben bolnik ne zdravi na oddelkih za intenzivno nego. Hospitaliziranih je osem covidnih bolnikov.