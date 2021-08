Več kot tristo kršitev dvojezičnosti

Italijanska samoupravna obalna skupnost (CAN Costiera) iz piranske občine je v Piranu in Ankaranu od 23. junija do 8. avgusta naštela kar 327 kršitev zakonov, ki v Istri urejujejo slovensko-italijansko dvojezičnost. »Gre za reklamne plakate samo v slovenščini in za pomanjkljivo dvojezičnost pri uporabi italijanščine,« je za koprski radio v italijanskem jeziku Radio Capodistria povedal predsednik piranske italijanske skupnosti Andrea Bartole. Njegova ustanova je fotografirala vse zakonske kršitve in dokumentacijo poslala na pristojni urad piranske občine.

Odgovora še niso prejeli, Bartole pa je izvedel, da so pristojni resno vzeli na znanje prijave in naj bi v kratkem tudi konkretno ukrepali. »Vztrajali bomo vse dokler ne bodo odpravljene te kršitve,« je dodal Bartole. Na zatožni klopi so predvsem reklamne agencije, ki ne domujejo na obali in včasih sploh ne poznajo zakonodaje o t.i. vidni dvojezičnosti, ki je v ankaranski, koprski, izolski in piranski občini obvezna. Spoštovati jo morajo ne samo državne in občinske ustanove, temveč tudi zasebniki, vključno z reklamnimi agencijami.

Da je italijanščina, kljub na papirju odlični zaščitni zakonodaji, v Istri prevečkrat zapostavljena v javnosti stalno opozarja Italijanska unija. Vprašanje seveda zelo leži pri srcu tudi poslancu italijanske narodnosti v slovenskem parlamentu Feliceju Žiži, ki je večkrat javno pozval pripadnike italijanske manjšine, naj v javnosti kar se da uporabljajo italijanščino.