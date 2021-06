Več kupcev, toda brez navala

Bencin, med, meso, sadje in zelenjavo, krmilo za živali, otroška oblačila, vljudnost, nasmehe, domače okolje. Vse to so do preteklega tedna pogrešali Tržačanke in Tržačani, ki so pred pandemijo redno zahajali po nakupe v Sežano.

Odkar lahko prebivalci obmejnega pasu ponovno prosto prehajajo mejo (do 60-kilometrske razdalje od doma), pa še ni bilo opaziti pričakovanega navala kupcev, gostov in strank. Včeraj smo obiskali več trgovin tega obmejnega mesteca, prepričani, da bo v velikih prodajalnah stala običajna sobotna vrsta italijanskih državljanov, smo pa kar kmalu opazili, da se naša pričakovanja ne bodo izpolnila.

»Nekaj kupcev več je v teh dneh bilo, a ne toliko, kolikor jih je bilo ob sobotah pred pandemijo,« je povedal Boštjan Trobec iz Štanjela, ki na sežanski tržnici prodaja med.