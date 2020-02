Več mrtvih v streljanju v bližini Frankfurta

V dveh streljanjih v nemškem mestu Hanau v bližini Frankfurta je bilo sinoči in ponoči ubitih 11 ljudi. Policija je več ur po napadih v stanovanju v Hanauu odkrila truplo domnevnega storilca ter še eno truplo.

Do prvega streljanja je prišlo okrog 22. ure v središču mesta Hanau pri šiša baru. Priče so povedale, da je bilo slišati približno deset strelov. Trije ljudje so bili ubiti pred barom, po poročanju krajevnih medijev so bile žrtve kurdskega porekla.

Domnevni napadalec je pobegnil z avtomobilom. V drugem mestnem predelu, oddaljenem približno dva kilometra, so ponoči odjeknili novi streli. Strelec naj bi pozvonil in streljal na ljudi, ki so bili v prostoru za kadilce. Ubil je pet ljudi, štiri moške in eno žensko. Ena oseba pa je kasneje podlegla poškodbam. V streljanju je bilo poškodovanih več ljudi, poročajo še o najmanj petih huje ranjenih.

Policija je po drugem napadu sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopterji. Naposled so v stanovanju domnevnega napadalca našli dve trupli, eno je najverjetneje napadalčevo, so sporočili.

Policisti menijo, da ni drugih napadalcev. Vzrok za napad pa še ni znan. Preiskovalci so našli pismo o priznanju dejanja in videoposnetek, ki ga je storilec pred nekaj dnevi objavil na Youtubu.