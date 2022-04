Več raket nad Lvov, nedaleč od meje s Poljsko

Medtem ko ruska vojska nadaljuje ofenzivo predvsem na vzhodu in jugu Ukrajine, so danes o napadih poročali tudi iz zahodnega mesta Lvov, nedaleč od meje s Poljsko. Mesto naj bi zgodaj davi zadelo najmanj pet raket, pri tem je umrlo najmanj šest ljudi, med njimi otrok. Z območij, ki so jih zadele rakete, se vije temen dim, prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo v zakloniščih.

O eksplozijah so poročali še iz Dnipra, kjer naj bi po navedbah ukrajinskih oblasti nekatere rakete zadela območja v bližini železniške postaje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo v pogovoru za CNN zagotovil, da niso pripravljeni izgubiti ozemlja. Boj za območje Donbasa pa bi lahko pomembno vplival na rezultat vojne, je dodal. Ob tem je ukrajinski predsednik ponovil poziv Zahodu, naj v Ukrajino čimprej pošlje dodatno orožje in vojaško opremo. Prepričan je, da je še vedno pomemben dialog z Rusijo, vendar je to vse težje zaradi grozot, ki so jih ruski vojaki izvedli v Buči in drugih delih države.

Potem ko se ukrajinske sile niso odzvale na poziv Moskve, naj zapustijo Mariupol, so se v mestu nadaljevali spopadi. Vodja tamkajšnje policije Mihajlo Veršinin je v nedeljo povedal, da v jeklarni Azovstal niso le ukrajinski borci, ampak se tam skrivajo tudi številni civilisti, ki so želeli ubežati obstreljevanju.