Več sončnih dni

Danes se bo v popoldanskih urah našim krajem približala oslabljena vremenska fronta in bo nekaj več oblačnosti, mestoma lahko pade nekaj kapelj dežja. Proti večeru bo zapihala burja.

Ozračje je bilo sicer davi v nižjih slojih suho, zmanjšala se je stopnja relativne vlage in izboljšala vidljivost. Iz Tržaškega zaliva je bilo lepo videti zasnežene vrhove, kar je zaobjel v objektiv tudi naš fotograf Damjan Balbi.

Od jutrišnjega dne bo več dni prevladovalo sončno vreme. Naše kraje bo dosegel anticiklonski greben s toplim zrakom v višinah, ki nam bo zagotovil stanovitnost. Nedelja in ponedeljek bosta sončna, noči bodo razmeroma mrzle, čez dan se bo živo srebro povzpelo do okrog 12 stopinj Celzija. Pihala bo šibka do zmerna burja.

V torek in sredo bo povečini delno jasno do zmerno oblačno in že nekoliko bolj vlažno. Burja bo oslabela.