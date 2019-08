Več učiteljic in vzgojiteljic za nedoločen čas

Na slovenskih šolah in vrtcih bodo verjetno že ta mesec za nedoločen čas zaposlili več učiteljic in vzgojiteljic. Koliko jih bo prekarno razmerje zamenjalo za redno službo, ni znano. A po neuradnih informacijah bo vseh dvajset učiteljic in 15 vzgojiteljic, ki so 5. in 16. julija dokazovale svoje znanje v razpisnem postopku, pogodbo za nedoločen čas podpisalo najkasneje čez tri leta.

Za vsaj polovico je možno, da se bodo dolgo pričakovanega preoblikovanja delovnega razmerja razveselile že ta mesec. A gre za zdaj le za predvidevanje, saj uradnih sporočil še ni.