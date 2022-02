Več zaposlitev in tudi prostovoljnih odpovedi

Po devetodstotnem nazadovanju v pandemskem letu 2020 sta v Furlaniji - Julijski krajini trg dela in zaposlovanje v letu 2021 doživela »velik poskok«, ki ga gre primerjati samo z rastjo, zabeleženo v letu 2017. Tako ugotavljajo pri Deželnem observatoriju o trgu dela in zaposlovanju, kjer so postregli s prvimi podatki o dogajanju v letu 2021. Tako je lani bruto domači proizvod (BDP) zrasel za šest odstotkov, zaposlitev pa je bilo 240.748, kar znaša 5903 oz. 2,5 odstotka več kot v predpandemskem letu 2019, ko je bilo zaposlitev 234.845. Zraslo je tudi število prekinitev delovnega razmerja, teh je bilo lani 231.586 oz. 1,4 odstotka več kot pred pandemijo covida-19, vsekakor število zaposlitev za okoli 9100 enot prekaša število prekinitev, kar znaša približno 2710 več kot v letu 2019, ko jih je bilo 6452.

Porast zaposlovanja so zabeležili domala na vseh področjih, še zlasti v industriji, gradbeništvu in s tem povezanih podjetjih, naraščajo tudi zaposlitve v storitvah in trgovini, še vedno pa je negativen saldo na področju gostinstva in hotelirstva. Več zaposlenih je tako med moškimi kot med ženskami, ravno tako med mlajšimi od 29 let in starejšimi od 55, stacionarno ostaja število zaposlitev oseb med 30. in 54. letom. Zaposlitve so predvsem za določen čas: le-teh je bilo lani več kot 121.000 na skupnih 240.000, kar pomeni 5,7-odstoten porast v primerjavi z letom 2019. V porastu so tudi zaposlitve preko agencij in navidezne samozaposlitve. Število sklenjenih pogodb za redno zaposlitev za nedoločen čas je bilo lani skoraj 21.000, kar znaša deset odstotkov manj kot leta 2019, ko jih je bilo 23.000.

Na področju prekinitev delovnega razmerja se je zmanjšalo število neprostovoljnih prekinitev oz. odpustov: le-teh je bilo lani nekaj več kot 17.000, kar znaša 13,4 odstotka manj kot leta 2019, ko jih je bilo 20.150. Povečalo pa se je število prostovoljnih odpovedi delovnega razmerja: le-teh je bilo lani skoraj 53.000, kar znaša 17,8 odstotka več kot leta 2019, ko jih je bilo več kot 44.000. Kar 22,7 odstotka prekinitev delovnega razmerja je bilo lani tako prostovoljnega značaja, medtem ko jih je bilo lani 19,8, leta 2019 pa 19,6 odstotka. Gre za osebje z izkušnjami zlasti na področju gradbeništva in povezanih sektorjev, pri čemer prihaja do ponovnih zaposlitev v drugih segmentih, v nekaterih primerih pa tudi do ustanovitve novih gradbenih podjetij, ugotavljajo pri observatoriju o trgu dela.